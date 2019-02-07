Рябков: Сделаем всё, чтобы ракет США в Прибалтике не было

Москва, , 13:01 — REGNUM Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заверил, что российская сторона приложит все усилия, чтобы не допустить размещения в Прибалтике американских ракет. Об этом он заявил 7 февраля на пресс-конференции в Москве.

Дипломат подчеркнул, что со своей стороны сделает всё возможное. Он выразил уверенность, что так же поступят все, кто задействован во внешней политике, обороне и обеспечении безопасности России.

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Это будет работа единой команды, направленная на предотвращение ситуации, которая грозит обрушением понятия «европейской безопасности», добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Рябков заявил о максимальных усилиях, приложенных Россией ради сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Так, Москва пошла на беспрецедентные меры прозрачности, сказал он и отметил, что все инициативы оказались заблокированы США.

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