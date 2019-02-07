Индонезия осудила отказ Израиля продлевать мандат наблюдателей в Хевроне

Джакарта, , 13:05 — REGNUM Правительство Индонезии через министерство иностранных дел страны осудило одностороннее решение Израиля прекратить действие мандата международной миссии гражданских наблюдателей на оккупированной Израилем территории в Хевроне, Западный берег реки Иордан, сообщает Antaranews.

Временное международное присутствие в Хевроне было сформировано в 1994 году на основе соглашения между Израилем и Палестиной и в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

Правительство Индонезии просит стороны действовать в соответствии с международным правом и достигнутыми договоренностями и воздержаться от провокационных действий.

В качестве формы поддержки борьбы палестинского народа Индонезия и Кувейт призвали к проведению закрытого заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения односторонних действий Израиля, которые еще более усугубили усилия по достижению израильско-палестинского мира.

Правительство Индонезии также выразило признательность наблюдателям, которые выполняли свои обязанности в течение последних 22 лет, включая тех, кто погиб при исполнении своих обязанностей.

Напомним, 28 января 2019 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался продлевать мандат наблюдателей Временного международного присутствия в городе Хеврон, расположенном на Западном берегу реки Иордан.