Газ из Калининграда могут поставлять и «другим потребителям» — посол РФ

Вильнюс, , 12:56 — REGNUM Российская Федерация сможет поставлять голубое топливо от терминала по приему СПГ в Калининградской области потребителям в соседних странах. Об этом заявил посол России в Литве Александр Удальцов в интервью РИА Новости.

«Российский сжиженный природный газ сможет поставляться и другим потребителям», — заявил посол.

По его словам, голубое топливо из Калининграда, с учетом более низких издержек на его транспортировку, будет дешевле СПГ из США или Катара.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, работу СПГ-терминала в Калининградской области официально запустил глава РФ Владимир Путин 8 января 2019 г.

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