Правительство Украины попросило суд аннулировать отстранение Ульяны Супрун

Киев, , 12:56 — REGNUM Кабинет министров Украины подал в киевский окружной суд ходатайство с просьбой отменить решение об отстранении от исполнения обязанностей и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, сообщило 7 февраля информационное агентство «Украинские новости».

«11 февраля суд рассмотрит ходатайство Кабмина об отмене мер обеспечения иска по делу об отсутствии компетенции министра у Ульяны Супрун», — рассказали в пресс-службе суда.

Напомним, 5 января суд удовлетворил требование депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука и запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

Отметим, что американка Ульяна Супрун с 2016 года построила на Украине новую систему государственных закупок лекарств. Главными выгодоприобретателями данной схемы являются фармацевтические корпорации США, Великобритании и Швейцарии. Дипломаты именно этих стран выразили беспокойство в связи с новостью об отстранении чиновника.

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