В Ростовской области заменили руководителя Госстройнадзора

Ростов-на-Дону, , 12:51 — REGNUM В Ростовской области назначен новый руководитель Региональной службы государственного строительного надзора. Вместо Юрия Попова этот пост теперь занимает Юрий Сильвестров, занимавший должность заместителя главы ведомства.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

ИА REGNUM напоминает, что Региональную службу государственного строительного надзора Попов возглавлял с июля 2017 года. В этой должности он курировал деятельность вверенного ему ведомства, а также нёс ответственность за сферу долевого строительства.

Ранее Попов занимал пост главного следователя Ростовской области — с сентября 2007 года. 1 мая 2017 года он покинул свой кабинет согласно указу за подписью главы Российского государства Владимира Путина.

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