Четверг, 7 Февраля 2019 года
12:51:50 МСК

Путин обсудил с Жээнбековым свой визит в Киргизию

Политика

Лидеры затронули в разговоре актуальные вопросы развития партнерства Москвы и Бишкека

Москва, 7 февраля 2019, 12:45 — REGNUM  Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков обсудили в телефонной беседе развитие двусторонних отношений. Об этом сообщает 7 февраля пресс-служба Кремля.

Отмечается, что лидеры затронули в разговоре актуальные вопросы дальнейшего развития партнерства Москвы и Бишкека, а также подготовку к официальному визиту Путина в Киргизию.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября главы России и Киргизии встретились в Душанбе на саммите стран СНГ. Путин отметил поступательное развитие связей России и Киргизии, в частности рост товарооборота на 34% за 2017 год.

23 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о присутствии визита в Киргизию в повестке главы государства. Однако конкретных сроков он не назвал.

Читайте также: Путин «сверил часы» с президентом Киргизии

Читайте ранее в этом сюжете: В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Киргизию

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отношения России и Киргизии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить