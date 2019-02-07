Путин обсудил с Жээнбековым свой визит в Киргизию

Москва, , 12:45 — REGNUM Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков обсудили в телефонной беседе развитие двусторонних отношений. Об этом сообщает 7 февраля пресс-служба Кремля.

Отмечается, что лидеры затронули в разговоре актуальные вопросы дальнейшего развития партнерства Москвы и Бишкека, а также подготовку к официальному визиту Путина в Киргизию.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября главы России и Киргизии встретились в Душанбе на саммите стран СНГ. Путин отметил поступательное развитие связей России и Киргизии, в частности рост товарооборота на 34% за 2017 год.

23 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о присутствии визита в Киргизию в повестке главы государства. Однако конкретных сроков он не назвал.

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