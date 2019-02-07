Франция намерена выступить против «Северного потока – 2» — СМИ

Берлин, , 12:37 — REGNUM Франция намерена поддержать поправки к Газовой директиве Европейского союза, выступив, по сути, против реализации проекта «Северный поток — 2», об этом 7 февраля пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники.

Отмечается, что голосование по поправкам, которые предусматривают распространение ключевых принципов регулирования европейского рынка газа на трубопроводы за пределами ЕС, назначено на 8 февраля. При этом ранее Франция открыто не заявляла о своей позиции по данному вопросу.

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Источники в правительстве Франции заявили изданию, что «Северный поток — 2» якобы угрожает «стратегическим проблемам» ЕС, при этом в Париже не хотят «усиливать зависимость» от России.

Напомним, в рамках проекта «Северный поток — 2» запланировано строительство двух ниток газопровода от российского побережья через Балтийское море до ФРГ. Общая мощность газопровода составит 55 млрд кубических метров газа в год.

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