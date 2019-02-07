Депутат Рады: «Украину делают заложником, колониальной страной»

Киев, , 12:35 — REGNUM Внефракционный депутат Украины Борислав Розенблат допускает, что сегодня парламент закрепит в конституции курс страны в НАТО и Евросоюз. Об этом Розенблат заявил 7 февраля в кулуарах Рады.

При этом он отметил разочарование политикой Запада в отношении Украины.

«Сегодня отношение к Украине такое, что мы все чувствуем себя кинутыми, потому что наши надежды на то, что Украине помогут, к сожалению, не оправдались. Даже те кредиты, которые нам предоставили, они выдавались под самые высокие проценты, чтобы Украина никогда не рассчиталась. Отчет Мирового банка четко свидетельствует, что Украину делают заложником, колониальной страной. Аграрный сектор, выезд за границу, снижение социальных и медицинских услуг — это колониальное положение. Мы чувствуем, что европейцы не совсем честно отнеслись к нам», — добавил Розенблат.

Он также допускает, что администрации президента удастся убедить депутатов от фракции «Радикальная партия» разблокировать трибуну Рады.

«Возможно, будут какие-то переговоры. Возможно, администрации президента удастся настроить «Радикальную партию» на совместное голосование. Олег Ляшко постоянно заявлял, что он европеец и стремится в европейское общество. Будет какой-то компромисс», — прогнозирует Розенблат.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля спикер парламента Андрей Парубий заявил, что 7 февраля Верховная рада может внести окончательные изменения в конституцию относительно закрепления курса государства на членство в ЕС и НАТО. По его словам, это будет уже третье заключительное рассмотрение вопроса и для его принятия необходимо будет собрать 300 голосов. В связи с этим Парубий призвал руководителей фракций обеспечить максимальную мобилизацию народных депутатов в сессионном зале.

Напомним, 3 февраля Порошенко заявил, что в ближайшие пять лет Украина получит решение о предоставлении ей членства в НАТО.

«Мы должны отвечать критериям членства в Европейском союзе… и отвечать критериям относительно членства в НАТО. Я уверен, что к тому времени у нас уже будет план действий относительно членства в НАТО, у нас будет решение относительно предоставления Украине членства», — заявил Порошенко.