Майк Пенс рассказал, за что жители США восхищаются Трампом

Вашингтон, , 12:35 — REGNUM Блокировка работы правительства США не была ошибкой, заявил вице-президент этой страны Майк Пенс в интервью CBS.

По мнению Пенса, жители США считают «восхитительной» прямоту Дональда Трампа:

«Я не думаю, что это ошибка… Отстаивать то, во что ты веришь. Я думаю, что американский народ больше всего восхищается этим президентом потому, что он говорит то, что думает, и думает то, что говорит. В самом прямом смысле».

Пенс также подчеркнул, что не может гарантировать, что второй шатдаун не случится снова после 15 февраля, если Конгресс не придет к сделке с Белым домом.

Напомним, недавний шатдаун стал следствием решимости Дональда Трампа построить стену на границе с Мексикой. Демократы Конгресса отказались выделять требуемую сумму.