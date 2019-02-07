Назначен новый руководитель вотчины Арашуковых — Хабезского района

с. Хабез, Карачаево-Черкесия, , 12:31 — REGNUM В Карачаево-Черкесии назначен новый руководитель Хабезского района. Исполнять обязанности главы будет Руслан Шаков. Ранее он работал помощником руководителя республиканского управления Федерального казначейства, пишет «Коммерсантъ».

Кандидатура Шакова должна пройти согласование совета депутатов Хабезского района. Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля ушли в отставку прежний глава района Беслан Байчоров и его заместитель Азамат Сидаков.

В администрации не стали комментировать их уход. Но отметим, что он совпал с задержанием сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, который руководил районом еще до Байчорова.

О Руслане Шакове известно, что он выпускник Новосибирского высшего военно-политического общевойскового училища и Военно-политической академии имени Ленина. После выхода в отставку в 1993 году служил в различных структурах республики, в том числе в налоговой полиции КЧР, республиканском управлении ФСКН, Федеральной службе финансово-бюджетного надзора по КЧР, в управлении Федерального казначейства.

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