Волкер выступил за допуск на Украину наблюдателей из России, но с условием

Киев, , 12:24 — REGNUM Наблюдателей из России можно допустить к работе на президентских выборах на Украине, которые состоятся 31 марта 2019 года, но при некоторых условиях. Об этом заявил специальный представитель США по Украине Курт Волкер.

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Он уточнил, что это возможно только в том случае, если российские наблюдатели войдут в состав миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации безопасности и сотрудничества Европы (ОБСЕ).

https://twitter.com/SpecRepUkraine/status/1093365695587516416

По словам Волкера, Украина «нуждается в наблюдателях БДИПЧ, чтобы доказать, что она придерживается демократических стандартов. В противном случае люди получат право оспаривать итоги выборов».

«Хорошо, если российские наблюдатели будут участвовать, но под эгидой БДИПЧ. Никаких игр. Украина нуждается в доверии к своим демократическим институтам», — написал спецпредставитель США по Украине в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что наблюдатели от России не смогут следить за президентскими выборами на Украине. Он уточнил, что о нежелании регистрировать российских наблюдателей его ведомство сообщило в ОБСЕ, которая ранее пригласила наблюдателей из РФ поучаствовать в наблюдении за ходом президентских выборов на Украине. 4 февраля украинский президент Пётр Порошенко заявил, что прикажет пограничной службе не пускать из России наблюдателей за выборами президента.

Добавим, что 7 февраля стало известно, что два гражданина РФ были включены ОБСЕ в число долгосрочных наблюдателей за выборами президента Украины. Соответствующую заявку от организации в электронном виде получило МИД Украины. Уточняется, что наблюдатели — две молодые женщины, российских мужчин не пустили бы.

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