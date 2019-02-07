Макрон перехватил инициативу после кризиса «желтых жилетов»

Париж, , 12:14 — REGNUM Экономические меры, принятые в декабре, не потушили народного гнева, однако смягчили его последствия. В рамках больших национальных дебатов, организованных для выхода из кризиса, французский президент стал намного чаще покидать Елисейский дворец. «У меня нет готового решения», — признался он на этой неделе в ходе встречи с мэрами парижских пригородов и их жителями, длившейся шесть часов.

Во Франции некоторые уже заговорили об «удивительном возвращении» Макрона, используя появившийся пару лет назад неологизм испанского происхождения remontada.

Французский лидер пережил первый со времен своего прихода к власти в 2017 году серьезный кризис. Он не мог предвидеть бунт «желтых жилетов», отмечает El Pais, разразившийся в ноябре в качестве протеста против высоких цен на топливо и позднее превратившийся в движение со вспышками насилия и беспорядками, оппозиционное уже Макрону и системе. К отрицательным результатам общественных опросов добавилось чувство потери контроля над ситуацией.

Помощь в 10 млн евро для повышения покупательной способности обедневшего среднего класса и идея широких национальных дебатов, в ходе которых все граждане могли бы выразить свое беспокойство, высказать претензии и просьбы, позволили президенту перехватить инициативу. Опросы показали изменение настроений: последний, опубликованный в феврале институтом Ifop и еженедельным изданием Paris Match, свидетельствует о росте популярности Макрона на шесть пунктов по сравнению с январским результатом и на 11 — по сравнению с декабрьским. Ее уровень достиг 34%, что соответствует докризисному значению.

«Он вновь мобилизовал свою избирательную базу, — объяснил по телефону Фредерик Даби, заместитель генерального директора Ifop. — Эти французы почувствовали себя примиренными [высказываниями президента, его декабрьскими заявлениями и большими дебатами в январе] с идеей возвращения Макрона, с тем, что он играет ведущую роль и уже не позволит событиям диктовать ему условия». Избиратели действующего главы Франции, придерживающиеся центристских и правых взглядов, видят в нем гаранта порядка перед лицом хаоса, который в глазах многих воплощают «желтые жилеты».

Президентская партия «Вперед, республика!» снова обогнала «Национальное объединение» (радикальную партию, ранее известную как «Национальный фронт») и числится фаворитом на европейских выборах, назначенных на май. Предвыборная борьба сейчас диктует каждый шаг во французской политике, подчеркивает El Pais, и в итоге станет делом двоих: Макрона и Марин Ле Пен, лидера «Национального объединения».