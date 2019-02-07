Почему шесть стран ЕС не признают Гуайдо?

Каракас, , 12:12 — REGNUM «Подавляющее большинство стран ЕС признало Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы, едва прошло 48 часов после истечения срока ультиматума Испании и ее партнеров по блоку Николасу Мадуро о проведении президентских выборов. Цепь признаний была продолжена в минувший вторник, на этот раз Мальтой, ставшей уже 22-й из 28 государств Евросоюза. Шесть оставшихся (Италия, Греция, Ирландия, Румыния, Словакия и Кипр) ссылаются на разные причины… или ведут себя двусмысленно», — пишет испанское издание El Pais.

Италия представляет собой наиболее показательный случай, будучи единственной ведущей европейской державой, не признающей Гуайдо. Странный альянс, образовавший итальянское правительство из антисистемного «Движения пяти звезд» и ультраправой «Лиги Севера», пока не смог преодолеть внутренних разногласий, связанных с венесуэльским кризисом. При этом ряд высокопоставленных политиков не перестает говорить, что это не означает поддержку Мадуро.

«Движение пяти звезд», неизменно отстаивающее принцип невмешательства, больше всех сопротивляется занятию однозначной позиции, и именно оно сейчас диктует взгляды итальянскому правительству. Вице-премьер Луиджи ди Майо и заместитель министра иностранных дел Манлио ди Стефано из «Движения» выступают за путь, расходящийся с внешней политикой США, и отказываются признавать «субъектов, за которых не голосовали». С другой стороны, лидер «Лиги» Маттео Сальвини и другой заместитель главы МИДа Гильермо Пиччи считают, что время Мадуро, «красного диктатора», истекло.

Что касается греческого правительства Алексиса Ципраса и его партии «Сириза», то они озвучивают причины, носящие более отчетливый политический характер, чтобы не признавать приход к власти Гуайдо, нужный администрации Дональда Трампа. Афины демонстрируют солидарность с позицией Уругвая и Мексики, отстаивающих свой нейтралитет.

«ЕС должен обращаться с Венесуэлой как с независимым мировым игроком и действовать в рамках собственных принципов демократии, верховенства закона и прав человека», — заявил в понедельник в Брюсселе заместитель министра иностранных дел Греции Йоргос Катроугалос.

Греция является единственной страной в ЕС, управляемой радикально левым правительством, напоминает El Pais, и как Ципрас, так и его партия поддерживали тесные связи с аппаратом Уго Чавеса. Кроме того, Афины сохраняют дистанцию с Вашингтоном и являются одной из столиц Европы, имеющих лучшие отношения с Москвой и Пекином.

Остальные европейские страны, не признающие Гуайдо, ведут себя более двусмысленно. Ирландия, Румыния, Словакия и Кипр держатся за совместную декларацию членов Евросоюза, выпущенную 26 января и содержащую требование немедленно провести выборы, а также угрозу Мадуро признать другого президента, однако без уточнения срока или имени.

Четыре страны приводят разные юридические и политические причины, но делают это довольно расплывчато. При этом Ирландия выглядит открытой к возможному признанию Гуайдо, считает испанское издание, а двойственная позиция Румынии, председательствующей в ЕС, может быть связана с хрупкостью политического равновесия в государстве.