Никакого движения Украины в НАТО и ЕС не существует — депутат Рабинович

Киев, , 12:09 — REGNUM Разговоры о принятии Украины в ЕС и НАТО являются предвыборными трюками, заявил депутат Верховной рады Украины член объединения «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович, сообщил 7 февраля телеканал 112.ua.

«Нас никто не берет ни в какую Европу, ни в какое НАТО. Это предвыборные трюки, которые для того, чтобы получить дополнительные голоса, власть сегодня опять окунает нас в эту грязь и войну. Нету этого ничего. Это бред», — рассказал Рабинович журналистам.

Напомним, 7 февраля Верховная рада намерена одобрить поправки в конституцию Украины, закрепляющие курс страны в ЕС и НАТО. Для этого нужно минимум 300 голосов украинских парламентариев.

Как сообщало ИА REGNUM, действующий президент Украины Пётр Порошенко пообещал к 2024 году начать процедуру вступления Украины в Евросоюз, а также получить план действий по членству в НАТО. Он также предложил отразить «евроустремления» в конституции страны.

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