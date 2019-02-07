«Мы летим без пилота» — конгрессмен Кортез о политике Трампа

Вашингтон, , 12:07 — REGNUM Послание Дональда Трампа Конгрессу показало, что у него полностью отсутствует видение будущего Америки, полагает конгрессмен Александрия Оказио-Кортез.

Комментируя в своем твиттере замечание корреспондента Wall Street Journal о том, что во время выступления Трампа «выглядела не воодушевленной, теплой и оригинальной, как всегда, а мрачной и потерянной», Кортез пишет:

«Почему я должна была быть «воодушевленной и теплой» перед этим позором президентского послания? Этот вечер был тревожным для нашей страны. Президент не смог предложить ни плана, ни какого-либо видения для всех, для нашего будущего. Мы летим без пилота. И я здесь не для того, чтобы утешать кого-то из-за этого факта».

Вместе с тем, высказывание Трампа о том, что «Америка никогда не будет социалистической страной», Кортез нашла примечательным признаком. В интервью репортерам, которое приводит The Hill, она поделилась своим впечатлением:

«Это было великолепно. Я думаю, что он напуган, потому что знает: он проигрывает битву за общественное мнение, когда дело доходит до реальных содержательных предложений, которые мы предлагаем гражданам».

Кортез имеет в виду ее предложение резко увеличить прогрессивный налог — люди, получающие свыше 10 млн долларом, должны, считает Кортез, платить налог в 70%. Отметим, согласно опросу Hill/HarrisX, эту идею поддержали 59% жителей США. В принципе повышение налогов на большие доходы поддерживают, по разным данным, 70−76% жителей США.