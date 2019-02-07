В США подавляющее большинство поддерживают резкий рост налогов для богатых

Вашингтон, , 12:02 — REGNUM Опросы показывают растущую среди жителей США поддержку повышения налогов для богатых, сообщает Politico. Согласно новому опросу, проведенному изданием вместе с Morning Consult, 76% зарегистрированных избирателей полагают, что самые богатые жители их страны должны платить больше налогов. Близкий к этому результат (70%) показал опрос Fox News.

Даже радикальные предложения находят поддержку. Так, план конгрессмена Александрии Оказио-Кортез — установить налог в 70% на доход более 10 млн долларов — был поддержан 59 процентами в недавнем опросе Hill/HarrisX. Новый опрос POLITICO/Morning Consult обнаружил, что 61% поддерживают предложение, подобное «налогу на богатство», недавно изложенному сенатором Элизабет Уоррен: ее инициатива касается 2% налога для тех, у кого состояние превышает 50 миллионов долларов, и 3% для тех, у кого оно более 1 млрд долларов. Только 20% высказались против этой идеи.

Демократические политики в преддверии президентских выборов 2020 года выступают с различными предложениями о повышении налогов. После инициатив Уоррен и Кортез, свою идею предложил возможный кандидат сенатор Берни Сандерс обнародовал предложение повысить общее число богатых американцев, облагаемых налогом на недвижимость.

По мнению сенатора Уоррен, цифры опроса, предполагающие довольно широкую общественную поддержку таких планов, как ее, ожидаемы:

«Меня это совсем не удивляет. Вашингтон так долго работал на класс миллиардеров, что люди здесь не могут себе представить, как можно их переступить, — сказала она. — Это даже не становится темой для разговора. Ультра-миллионеры получили так много от этой страны, что неразумно просить их вернуть всего лишь чуть-чуть».