Четверг, 7 Февраля 2019 года
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Казахстан направит в Молдавию 14 наблюдателей на парламентские выборы

Политика

В наблюдении также примут участие представители парламента Казахстана

Астана, 7 февраля 2019, 11:52 — REGNUM  Центральная избирательная комиссия Казахстана утвердила список наблюдателей на парламентские выборы в Молдавии, сообщает 7 февраля агентство «Казинформ».

От Казахстана в составе миссий СНГ и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ примут участие девять наблюдателей. Вместе с тем, в парламентских выборах в Молдавии также примут участие четыре представителя Мажилиса парламента республики в составе Межпарламентской ассамблеи СНГ и один — в составе парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Как сообщало ИА REGNUM, партийные выборы в Молдавии состоятся 24 февраля. Они впервые пройдут по смешанной избирательной системе. 50 депутатов будут избираться по партийным спискам, и 51 — по одномандатным округам.

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Политическая жизнь Казахстана
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