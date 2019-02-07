Правительство Киргизии поддержало отсрочку введения ОСАГО до 2021 года

Бишкек, , 11:44 — REGNUM Правительство Киргизии поддерживает инициативу депутатов республиканского парламента о переносе начала действия закона «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности автовладельцев» с февраля 2019 года на 2021 год. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

Отмечается, что такое решение принято, поскольку сейчас вносятся поправки в кодексы и законы, предполагающие повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения. А также потому, что ОСАГО предусматривает дополнительную финансовую нагрузку на владельцев автотранспорта.

«Решение о переносе вступления его в силу на данный момент будет логичным и правильным шагом. Несмотря на то, что все нормативно-правовые акты, необходимые для введения автострахования подготовлены, за время двухлетней отсрочки нужно выработать еще более углубленный комплекс мер, который обеспечит максимально безболезненный и эффективный переход к автострахованию», — подчеркивают в правительстве Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что изначально закон «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности автовладельцев» в Киргизии должен был начать действовать с 7 февраля 2016 года.

Однако, вступление в силу закона об ОСАГО в итоге перенесли на 7 февраля 2019 года, поскольку более раннее его внедрение грозило ростом риска возникновения социального взрыва.

Затем, в середине января 2019 года депутаты парламента Киргизии предложили отложить начало действия обязательного автострахования до 2021 года, обосновав эту инициативу тем, что закон об ОСАГО «сырой» и требует доработки.