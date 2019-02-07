МИД: Россия сделала максимум возможного для спасения ДРСМД

Москва, , 11:44 — REGNUM Россия ради сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности сделала всё возможное, включая беспрецедентные меры прозрачности. Об этом заявил 7 февраля журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Москва много раз пыталась выйти на профессиональный диалог с американской стороной, предлагала конкретные инициативы, которые могли бы урегулировать взаимные претензии. Проявлением доброй воли стали беспрецедентные меры транспарентности, не предусмотренные рамками договора.

Так, 23 января в подмосковной Кубинке для иностранных военный представителей был организован брифинг по российской ракете 9М729. Несмотря на это, усилия Москвы оказались не замечены или заблокированы Вашингтоном, заключил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп объявил о начале процедуры по выходу из договора РСМД, которая должна завершиться в августе 2018 года. России дано шесть месяцев на то, чтобы вернуться к соблюдению соглашения, которое она якобы нарушает.

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