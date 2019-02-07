В Томской области арестован начальник департамента лесного хозяйства

Томск, , 11:33 — REGNUM В Томской области начальник регионального департамента лесного хозяйства арестован по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 февраля в Следственном комитете РФ.

Расследование уголовного дела продолжается. По предварительным данным, чиновник с сентября 2016 года по август 2017 года сделал так, что между коммерческой организацией и департаментом лесного хозяйства были заключены три госконтракта. Речь шла о выполнении работ по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в насаждениях лесничеств Томской области в рамках введенного режима ЧС на общую сумму чуть менее 258 млн рублей. Следователи считают, что чиновник действовал в интересах коммерческой организации. При этом он знал, что фирма не в состоянии самостоятельно выполнить работы по этим контрактам, поэтому она заключит договоры субподряда на их выполнение с другой коммерческой организацией по более низкой стоимости.

Фактическая разница стоимости работ между основными госконтрактами и договорами субподрядов составила около 28,5 млн рублей. Бюджету Томской области причинён значительный ущерб.

Обвиняемый заключён под стражу.

Напомним, о том, что в отношении начальника областного департамента лесного хозяйства возбуждено уголовное дело, областное следственное управление сообщили 5 февраля. Уточнялось, что дело было возбуждено на основании материалов совместной проверки томской транспортной прокуратуры и регионального управления ФСБ России.

Напомним также, в мае 2016 года департамент лесного хозяйства Томской области возглавил Михаил Малькевич. До этого он работал руководителем агентства лесной отрасли Красноярского края, затем заместителем министра природных ресурсов и экологии Красноярского края.