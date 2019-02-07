«Хотят ли русские войны?!» или всё-таки «броня крепка» — Демурин

Москва, , 11:30 — REGNUM Для вывода о том, что «за последние годы боеготовность Вооруженных сил России значительно возросла, а российские военнослужащие всё активнее тренируются вести полномасштабную войну», не нужно проводить специальных изысканий. Шведский институт оборонных исследований повторил то, что понятно сегодня любому мало-мальски интересующемуся политикой человеку в России и не только в ней, заявил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментирую заявление Шведского института оборонных исследований о «готовящейся к войне» России.

Да, внешние обстоятельства, усиливающаяся агрессивность Запада и, прежде всего, США заставляет Россию уделять должное внимание вопросу поддержания адекватного обстановке уровня обороноспособности. Большее, возможно, чем хотелось бы. Но это необходимо, причём необходимо не только для нас, а для восстановления мирового баланса сил. Без такого баланса сдержать агрессивность Вашингтона, который на фоне ослабления России явно распустился, не удастся.

«Когда речь заходит о вопросах войны и мира и, соответственно, о выживаемости нашего государства, я всегда вспоминаю слова одного моего старшего товарища. Он был уверен в том, что движение Советского Союза к прогибу перед Западом и, соответственно, к собственному развалу началось тогда, когда, как он образно говорил, «мы перестали петь «Броня крепка и танки наши быстры» и запели «Хотят ли русские войны».

Мы стали оправдываться, продолжал он, Запад эту нашу слабину почувствовал и стал на неё давить: «Не хотите войны? Учтем и будем вам её навязывать. А за то, чтобы сохранялся мир, будем требовать от вас уступок. Не вы от нас, а мы, Запад, — от вас!». Вот такая логика. Она сработала.

Навсегда запомнил этот урок. Похоже, и наше руководство сегодня начинает мыслить в близких категориях: никаких уступок «ради мира» — только на основе взаимности. Никаких оправданий — пусть оправдываются те, кто пытается сжать Россию военным кольцом. И пусть их настраивает на мирный лад наша растущая мощь, а не наши самооправдания», — высказал свое мнение Демурин.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние годы боеготовность Вооруженных сил России значительно возросла, а российские военнослужащие все активнее тренируются вести полномасштабную войну, об этом говорится в исследовании Шведского института оборонных исследований (FOI).

Читайте также: В Швеции рассказали о «готовящейся к войне» России