Секретарь Совбеза Киргизии об открытии новой базы РФ: «Не рассматривается»

Бишкек, , 11:18 — REGNUM Вопрос открытия еще одной авиабазы Российской Федерации на территории Киргизии не рассматривается ни на уровне главы государства, ни на уровне Совета безопасности. Об этом, как передает РИА Новости, заявил секретарь Совета безопасности республики Дамир Сагынбаев, отвечая на вопросы журналистов.

«Этот вопрос не рассматривается», — заявил Сагынбаев.

Как передавало ИА REGNUM, 4 февраля 2019 г. глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал информацию СМИ о возможном появлении на территории Киргизии еще одной российской военной базы.

«Это не наша инициатива, мы (власти РФ) впервые о ней услышали», — сказал дипломат на встрече со студентами и преподавателями Киргизско-Российского Славянского университета.

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