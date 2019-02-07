Жертвам политрепрессий в Петербурге предложат бесплатных юристов

Санкт-Петербург, , 11:16 — REGNUM Жертвы политических репрессий в Петербурге могут получить право на бесплатную юридическую помощь. Соответствующий законопроект уже подготовлен и внесен в городское Законодательное собрание, передает 7 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Авторами инициативы выступили депутаты-единороссы Александр Тетердинко и Павел Зеленков.

«В настоящее время реабилитированные лица и граждане, пострадавшие от политических репрессий, не могут рассчитывать на получение бесплатных юридических консультаций. Вместе с тем эти граждане, в силу своего особого статуса, нередко нуждаются в получении квалифицированной бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с получением мер социальной поддержки, однако не имеют такой возможности», — заметил Александр Тетердинко.

По данным комитета по социальной политике, в Петербурге проживают 9 тыс. 546 реабилитированных и граждан, пострадавших от политических репрессий.

Часть из них уже имеют право на бесплатные юридические консультации как инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, а также как граждане, среднедушевой доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума.

«Таким образом, на сегодняшний день лишь небольшой круг граждан из числа реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий, проживающих на территории Петербурга, не имеет права на получение бесплатной юридической помощи. Мы предлагаем предоставить им эту меру поддержки», — добавил Павел Зеленков.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Напомним, ранее городской парламент поддержал законопроект, расширяющий основания для предоставления бесплатной юридической помощи. Тетердинко предложил оказывать бесплатные консультации по вопросам наследования родным погибших в результате ЧС и терактов, а также семьям погибших пожарных-добровольцев.

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