Индонезия и США отметят 70-летие дипотношений

Джакарта, , 11:09 — REGNUM Посольство США в Индонезии начало серию мероприятий, посвященных празднованию 70-летия дипломатических отношений между США и Индонезией, сообщает Sindonews.

Посол США в Индонезии Джозеф Донован заявил, что темой празднования 70-летия дипломатических отношений между США и Индонезией является укрепление отношений между народами двух стран.

«В течение года мы будем проводить различные мероприятия, рассказывать о событиях, но главной темой является отношения между народами Индонезии и США», — отметил посол.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года посол США в Индонезии Джозеф Донован подчеркнул, что США активно сотрудничает с Индонезией в борьбе с торговлей людьми.

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