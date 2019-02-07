Четверг, 7 Февраля 2019 года
11:09:56 МСК

Индонезия и США отметят 70-летие дипотношений

Политика

Укрепление связей между народами США и Индонезии станет основной темой празднования 70-летия дипотношений

Джакарта, 7 февраля 2019, 11:09 — REGNUM  Посольство США в Индонезии начало серию мероприятий, посвященных празднованию 70-летия дипломатических отношений между США и Индонезией, сообщает Sindonews.

Посол США в Индонезии Джозеф Донован заявил, что темой празднования 70-летия дипломатических отношений между США и Индонезией является укрепление отношений между народами двух стран.

«В течение года мы будем проводить различные мероприятия, рассказывать о событиях, но главной темой является отношения между народами Индонезии и США», — отметил посол.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года посол США в Индонезии Джозеф Донован подчеркнул, что США активно сотрудничает с Индонезией в борьбе с торговлей людьми.

Читайте ранее в этом сюжете: Посол США в Индонезии: торговля людьми — неотложная проблема прав человека

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика Индонезии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить