Судан снял запрет на импорт товаров из Египта

Хартум, , 11:07 — REGNUM 6 февраля правительство Судана объявило о снятии официального запрета на ввоз в страну продукции из Египта, передает канал TeleSur.

Заместитель министра промышленности и торговли Судана Абдул-Рахман Агаб Ахмед заверил, что египетские товары могут поступать в страну в свободном режиме.

«Любой человек, зарегистрированный как предприниматель, может импортировать продукты и товары из Египта», — сказал он.

По словам Агаба Ахмеда, запрет был издан только потому, что египетские товары не соответствовали санитарным нормам.

Отношения между двумя странами обострились в 2017 году после того, как Судан обвинил Египет во вмешательстве в свои внутренние политические дела. Тогда же в стране был введен запрет на торговлю египетской продукцией. В октябре 2018 года президент Судана Омар аль-Башир принял решение отменить запрет.

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