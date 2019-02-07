В Госдуме считают, что доклад о подготовке РФ к войне — заказной

Москва, , 10:53 — REGNUM Доклад шведских военных аналитиков относительно подготовки России к войне «носит заказной характер». Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«В нем очевидна попытка обмануть и запугать европейского обывателя намеренной подменой понятий: Россия совершенствует оборонительные, а не наступательные системы вооружений, в отличие США и НАТО, и никому мы не угрожаем», — сказал Железняк.

Он подчеркнул, что само укрепление обороноспособности вооруженных сил в условиях существующих в мире вызовов — естественная задача любой суверенной страны, в том числе и России.

Развязанная США гонка вооружений, демонстративный выход Вашингтона из ДРСМД и агрессивная политика НАТО в Европе по втягиванию новых стран в Альянс не могут оставаться без ответа со стороны России, отметил Железняк.

Российские военные все более активно тренируются вести полномасштабную войну, говорится в исследовании Шведского института оборонных исследований (FOI), проведенного по запросу Минобороны Швеции.