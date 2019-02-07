Власти Японии хотят признать айнов коренным населением страны

Токио, , 10:53 — REGNUM Законопроект о признании племени айнов коренным населением страны подготовлен Либерально-демократической партией Японии. Парламент рассмотрит документ в рамках нынешней сессии, сообщает газета Asahi.

В случае одобрения парламентом инициативы правящей партии Япония впервые официально обретет коренное неяпонское население. Предлагается также направить $9 млн на развитие инфраструктуры деревень айнов и продвигать их самобытную культуру среди гостей из-за рубежа в период подготовки к Олимпиаде-2020 в Токио.

Айны появились на севере японского архипелага раньше предков современных японцев. У них есть собственный язык, верования и культура. Прежде японские власти отрицали их существование как отдельного народа. Соответствующая законодательная норма действовала до 1997 года.

Как сообщало ИА REGNUM, о подготовке в Японии законопроекта по поддержке айнов стало известно в декабре 2018 года. Предполагается, что айнам разрешат пользоваться лесными ресурсами в государственных лесах, а также заниматься китобойным промыслом.

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