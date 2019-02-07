Четверг, 7 Февраля 2019 года
10:53:40 МСК

Власти Японии хотят признать айнов коренным населением страны

Политика

Айны появились на севере архипелага раньше предков современных японцев

Токио, 7 февраля 2019, 10:53 — REGNUM  Законопроект о признании племени айнов коренным населением страны подготовлен Либерально-демократической партией Японии. Парламент рассмотрит документ в рамках нынешней сессии, сообщает газета Asahi.

В случае одобрения парламентом инициативы правящей партии Япония впервые официально обретет коренное неяпонское население. Предлагается также направить $9 млн на развитие инфраструктуры деревень айнов и продвигать их самобытную культуру среди гостей из-за рубежа в период подготовки к Олимпиаде-2020 в Токио.

Айны появились на севере японского архипелага раньше предков современных японцев. У них есть собственный язык, верования и культура. Прежде японские власти отрицали их существование как отдельного народа. Соответствующая законодательная норма действовала до 1997 года.

Как сообщало ИА REGNUM, о подготовке в Японии законопроекта по поддержке айнов стало известно в декабре 2018 года. Предполагается, что айнам разрешат пользоваться лесными ресурсами в государственных лесах, а также заниматься китобойным промыслом.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство Японии разработало законопроект о поддержке народа айны

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Миграция, гражданство, паспортизация
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить