Четверг, 7 Февраля 2019 года
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Казахстан открыл в Польше молодежный центр имени Абая

Политика

Центр был открыт на базе Лингвистическо-технологического университета (ЛТУ)

Варшава, 7 февраля 2019, 10:55 — REGNUM  Делегация Восточно-Казахстанского государственного университета им. Сарсена Аманжолова (ВКГУ) открыла молодежный культурно-образовательный центр «Абай», сообщает 7 февраля агентство «Казинформ».

Молодежный центр открылся на базе Лингвистическо-технологического университета (ЛТУ) в городе Свече. Ректор ВКГУ Мухтар Толеген отметил, что имя Абая имеет особое значение для жителей Казахстана. В университете проводятся научные исследования, конференции, написаны дипломные работы и диссертации, посвященные Абаю.

Планируется, что новый центр станет диалоговой площадкой для обмена опытом, образовательными программами и международными проектами.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля глава Сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на круглом столе по молодежной политике, заявил, что страна должна продемонстрировать миру «новый образ казахской нации».

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Политическая жизнь Казахстана
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