Казахстан открыл в Польше молодежный центр имени Абая

Варшава, , 10:55 — REGNUM Делегация Восточно-Казахстанского государственного университета им. Сарсена Аманжолова (ВКГУ) открыла молодежный культурно-образовательный центр «Абай», сообщает 7 февраля агентство «Казинформ».

Молодежный центр открылся на базе Лингвистическо-технологического университета (ЛТУ) в городе Свече. Ректор ВКГУ Мухтар Толеген отметил, что имя Абая имеет особое значение для жителей Казахстана. В университете проводятся научные исследования, конференции, написаны дипломные работы и диссертации, посвященные Абаю.

Планируется, что новый центр станет диалоговой площадкой для обмена опытом, образовательными программами и международными проектами.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля глава Сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на круглом столе по молодежной политике, заявил, что страна должна продемонстрировать миру «новый образ казахской нации».