Русский мир достиг апогея в Израиле

Авигдор Эскин, , 10:49 — REGNUM

Эта весна в Израиля будет порой выборов в Кнессет. Существующая у нас партийная система делает обычные парламентские выборы одновременно и выборами премьер-министра и следующего правительства.

Вчера в правящей партии Ликуд провели праймериз, определив свою команду, которая будет участвовать в предвыборном забеге. Все израильские СМИ обсуждают партийную толкотню и склоки. Мы же остановимся на «русском мире» в Ликудеи и в Израиле в целом.

Как известно, председателем уходящего Кнессета все еще является Юлий Эдельштейн. Он родной сын доныне здравствующего протоиерея, настоятеля в селе Карабаново Костомской области Георгия Эдельштейна.

Воспританный в православии Юлий дал крен в сторону иудаизма еще в начале восьмидесятых годов, в возрасте двадцати лет. Он быстро вошел в сионистское движение, стал преподавателем иврита. За это отсидел три года в советских лагерях.

Именно Юлий Эдельштейн получил самый высокий процент голосов на внутренних выборах в Ликуде. Он оказался на первом месте или на втором — после председателя Ликуда, премьер-министра Нетаньяху, которого не избирали через праймериз.

На двенадцатом месте мы видим уроженца Харькова Зеэва Элькина, министра в правительстве по делам Иерусалима. Он считается «лицом приближенным к императору», то есть к Биньямину Нетаньяху.

А на шестнадцатом месте оказалась уроженка Грузии, заместитель министра иностранных дел Ципи Хотовели. Она не говорит на русском с московским акцентом (как то Эдельштейн), но свободно владеет им и трепетно относится к русской культуре. Космомолка, спортсменка, красавица. Да еще и религиозная и беспомпромиссно антилиберальная.

Напомним, что в Израиле существует партия, состоящая почти полностью из репатриантов из СССР. Ее легко узнать по названию, ибо оно есть калька с названия партии Черномырдина. Да, да — «Наш дом — Израиль». Возглавляющий ее выходец из Кишинева Авигдор Либерман был до недавнего времени министром обороны. То есть, в Израиле второе и третье лицо (министр обороны и председатель Кнессета) — это были до недавнего времени два глубоко русскоязычных человека.

Заметим, что в списке Ликуда есть одно забронированное «реальное» место в списке для представителя новых репатриантов. Там было несколько толкающихся. Русскоязычных израильтян зазывал голосовать за его персону малоизвестный Мипхаил Лобовников. Он проиграл с треском, уступив представителю эфиопской общины. Иными словами, русскоязычные израильтяне и так находятся во власти и не нуждаются в специальных забронированных местах.

Успехи русскоязычных израильтян не имеют аналогов в русском мире. Мы найдем немало успешных соотечественников в США, в Германии и во Франции. Но нигде они близко даже не приближались к такому политическому влиянию, коего добились русскоязычные репатрианты в Израиле.

Признаем сразу, что далеко не все выходцы из СССР в Израиле начинают свой день с песни «То березка, то рябина». Мы найдем среди них и немало недовольных и несогласных с нынешней политикой России. Некоторые из них (бывший министр и глава «Сохнута» Анатолий Щаранский, к примеру) смотрят на Россию приамериканенно, а обамовском смысле. Однако глубинные узы оказываются неразрывными, когда обращаются к доброму и единящему. Русскоязычные израильтяне не хотят видеть Россию униженной и поруганной. Это естественно: хочется гордиться и хвалиться страной, в которой родился.

Когда с ними говорят неприязненно холодно, как это делали два последних посла России в Израиле, а одновременно заступничали за «Хамас» и «Хезболлу», то прекрасные порывы души отступают. Невзирая на это, по количеству акций «Бессмертный полк» русскоязычный Израиль отличился. Это общепризнанно.

Интересно, замечает ли это посол России в Израиле Анатолий Викторов? Поступают ли от него объективные отчеты в Москву? Или присутствие русского мира в самой политической верхушке Израиля заслуживает меньшего внимания, чем несколько сотен русских жен в среде «Хамаса» и «Хезболлы»?

Все это не приведет на сейчас к концептуальным директивам. Но почва для размыления есть, не так ли?