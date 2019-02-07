Глава МИД Турции заявил о попытках сорвать договорённости по Идлибу

Вашингтон, , 10:39 — REGNUM Ряд стран финансирует радикальные группировки в сирийской провинции Идлиб. Об этом на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам министерской встречи стран-членов международной коалиции против террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

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Чавушоглу: Запад помогает боевикам ради срыва соглашения по Идлибу

Он отметил, что таким образом «определенная категория стран, имеющих свои далеко не позитивные планы по Сирии» пытается добиться срыва российско-турецких договоренностей по урегулированию в Идлибе.

«Эти же государства стремятся не допустить формирования комитета по подготовке сирийской конституции», — приводит Anadolu слова главы турецкого внешнеполитического ведомства.

Чавушоглу добавил, что уход США из Сирии не должен привести к образованию вакуума в сфере безопасности, поэтому США и Турция создали целевую группу для координации процесса вывода американских войск.

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Россия и Турция договорились о дорожной карте по сирийскому Манбиджу

«Место американских военных в Сирии не должны занять ни террористы, ни сторонники режима Башара Асада. Вывод войск должен быть скоординированным», — уверен глава МИД Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о создании в Идлибе демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения незаконных вооружённых формирований и правительственных сил. Подписи под соглашением поставили министры двух стран.

Однако на данный момент засевшие в Идлибе боевики практически ежедневно обстреливают позиции сирийских военных и населенные пункты в прилегающих провинциях Сирии. По разным данным, здесь находится около 30 тысяч боевиков, включая иностранных наёмников.

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