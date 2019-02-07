Шерин: В СМИ разворачивается серьезная травля Госдумы

Москва, , 10:31 — REGNUM Депутат Госдумы Александр Шерин (ЛДПР) обеспокоен травлей нижней палаты в СМИ, передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля.

«В СМИ разворачивается очень серьезная травля депутатов Госдумы и Государственной думы в целом. Я ни в коем случае не выступаю за какие-либо ограничения или не дай бог цензуру», — сказал Шерин.

Он обеспокоен тем, что чтобы «депутат Госдумы был интересен, надо зачитать либо рэп, либо чтобы сосед по парте тебе попытался засунуть палец в ухо, тогда тебя будут показывать везде».

"Существуют федеральные каналы, на которых почему-то каждый вечер рассказывают о том, что Госдума приняла тот иной законопроект, но при этом почему-то не говорят как голосовала та или иная фракция», — указал Шерин.

Депутат возмущен вбрасываемыми фейками.

«Я не хочу объясняться перед своими избирателями, когда фейки вбрасывают в СМИ, когда говорят, вся Госдума проголосовала единогласно за пенсионную реформу», — подчеркнул депутат.