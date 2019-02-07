Идентификация виновников теракта на Филиппинах не окончена — МИД Индонезии

Джакарта, , 10:25 — REGNUM Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди заявила, что Индонезия ожидает завершения процесса идентификации лиц, совершивших теракт в католической церкви на филиппинском острове Холо, сообщает информационный портал Detik.

По ее словам, если процесс идентификации еще не завершен, правительство Филиппин не может подтвердить, гражданами какой страны являются эти преступники.

«Сейчас наша задача — дождаться результатов идентификации», — отметила Ретно Марсуди.

Напомним, теракт в католической церкви на юге Филиппин произошел 27 января 2019 года. В результате теракта 20 человек погибли и более 80 получили ранения. Есть подозрение, что виновниками могут быть граждане Индонезии.