Папа Франциск – мусульманам: «Ас-саляму алейкум!»

Дмитрий Пахомов, , 10:31 — REGNUM

О прошедшем на днях визите главы Католической церкви — папы Римского Франциска в столицу Объединённых Арабских Эмиратов, город Абу-Даби, написано и сказано уже достаточно много. Причем обнаружились как сторонники, так и противники этих событий, уже вписанных красной нитью в пестрое полотно мировой истории.

Понтифик, визит которого проходил в рамках официально объявленного в ОАЭ Года толерантности, в ходе своего выступления на «Глобальной конференции по человеческому братству» начал его с традиционного принятого у мусульман приветствия: «Ас-саляму алейкум!» Далее он продолжил: «Я воспользовался этой возможностью, чтобы приехать сюда как верующий, который жаждет мира, как брат, ищущий мира с братьями. Желать мира, продвигать мир, быть орудием мира: мы находимся здесь именно для этого».

Стоит отметить и тот факт, что с практически аналогичным выступлением обратился к участникам конференции и Ахмед аль-Тайиб, великий шейх древнейшего и авторитетнейшего университета суннитского мира Аль-Азхар, расположенного в Египте. Несколько лет тому назад мне лично посчастливилось побеседовать с этим интереснейшим теологом и общественно-религиозным деятелем. Вместе с ним Франциск подписал Документ о человеческом братстве, в котором папа и верховный имам Аль-Азхара вместе заявляют об общем призвании всех людей быть братьями, поскольку они — сыны и дочери Бога.

В документе осуждается любой вид насилия, особенно облеченного в религиозные мотивации, и говорится об обязательстве защищать в мире подлинные ценности и мир. Этот призыв актуален сегодня для всей глобальной цивилизации, в которой буйным цветом процветают война и вопиющая социальная несправедливость, в которой несущие в своей сердцевине божественный мир крупнейшие мировые религии, христианство и ислам, различные радикальные элементы превращают в орудия ненависти и террора. Актуален он для России, где большая часть населения страны исторически исповедует эти две великие религии.

Тема христианско-исламского диалога как такового — это тема достаточно сложная и одновременно простая с точки зрения богословов данных двух крупнейших мировых религий. Но при этом с твердой уверенностью мы можем констатировать тот факт, что более близкие к друг другу религиозные системы в мире даже и представить себе сложно. И христианство, и ислам являются так называемыми авраамическми религиями, имеющими общую онтологию, общую священную историю и общих пророков. В классическом исламском богословии нередко в отношении христиан употребятся такие комплементарные наименования, как «люди Книги», а христианство, ислам и иудаизм и вовсе именуются «небесными религиями».

Один из выдающихся исламских богословов ушедшего XX века в своих работах, например, неоднократно призывал современных ему христиан и мусульман оставить имеющиеся у них второстепенные противоречия и объединиться ради священной цели противостояния безбожию с его пропагандой отказа от богобоязненности и традиционных ценностей как от ненужных рудиментов. Этот богослов, несмотря на воинствующее секулярное общество, в котором ему приходилось жить, небезуспешно пытался установить добрые отношения с главами мировых христианских церквей, в том числе и с Константинопольским патриархатом. Подобных примеров в новейшей истории и в истории минувших веков огромное множество.

Если провести скрупулёзный сравнительный анализ таких мистических направлений в исламе и восточном христианстве, как суфизм и молитвенные практики отцов-исихастов XIV века, то между ними можно найти очень много общего. Причем подчас этого общего будет даже намного больше, чем, к примеру, между православием и некоторыми изводами современного протестантизма.

Если же проанализировать позицию многочисленных критиков миротворческого вектора двухсторонних христианско-исламских взаимоотношений, заданного понтификом, то с высокой долей уверенности и с величайшим прискорбием можно констатировать то, что она представляет по своей сути либо обыкновенный совершенно бездарный и пустой популизм (правда, не становящийся от этого менее безобидным), либо неприкрытую и преступную злонамеренность, имеющую своей конечной целью пробуждение в сердцах и умах поверхностных обывателей чувства неприязни к своему соседу, который придерживается иных религиозных воззрений.

На мой взгляд, как эксперта, на протяжении уже более чем десяти лет занимающегося международной миротворческой деятельностью в разных странах мира с конфессионально смешанным населением (Турция, Египет, Ливан, Сирия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан), подобный дефектный подход не только не служит благородному делу миротворчества, но и — более того — способствует еще большему распространению радикальных настроений в обособленных религиозных группах. Именно по этой причине я полностью солидаризируюсь с мудрой позицией папы Франциска и считаю ее единственной панацеей от болезней современной глобальной человеческой цивилизации.

Автор — председатель общественно-политического клуба «Новая ортодоксия»