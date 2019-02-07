Наблюдатели из РФ могут участвовать в выборах на Украине — Курт Волкер

Вашингтон, , 10:15 — REGNUM Российские наблюдатели могут присутствовать на украинских выборах, но только од эгидой ОБСЕ, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер 6 февраля на своей странице в социальной сети Twitter.

Главным условием присутствия российских наблюдателей является их подчинение структуре ОБСЕ под названием Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ).

«Украине нужны наблюдатели БДИПЧ, чтобы доказать, что власти придерживаются демократических стандартов. В противном случае люди могут усомниться в честности выборов. Не страшно, если будут российские наблюдатели, но под руководством БДИПЧ», — написал Волкер.

Напомним, ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что даст указания пограничной службе не пустить российских наблюдателей, находящихся в составе миссии ОБСЕ на территорию страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля российские дипломаты заявили, что будут добиваться от ОБСЕ более чёткой реакции на попытки властей Украины избавиться от российских наблюдателей.

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