Администрация реформ появится в Ульяновской области

Ульяновск, , 10:12 — REGNUM В Ульяновской области будет сформирована администрации развития и реформ, которая будет заниматься инвестиционной политикой, тарифообразованием, решать кадровые вопросы. Её возглавила вице-премьер региона Марина Алексеева, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

В регионе создаётся администрация развития и реформ. По словам председателя правительства Ульяновской области Марины Алексеевой, которая возглавила вновь созданную структуру, основные направлениями работы — «инвестиции, инфраструктурное и территориальное развитие, технологии и инновации, деловой климат и предпринимательская инициатива, тарифообразование, кадровое обеспечение региональной экономики».

"Цель — отделить управление развитием от текущих задач. Руководство региона, а именно заместители председателя правительства, будут переориентированы на ежегодные стратегические цели. В их числе достижение поступлений не менее 100 миллиардов рублей в консолидированный бюджет, приближение объема инвестиций в экономику к 150 миллиардам рублей, обеспечение роста ВРП до 5% и более», — сказала Марина Алексеева.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сообщил, что в администрацию, которая является «уникальным проектным офисом», войдут заместители председателя правительства, корпорация развития и другие профильные институты, центры стратегических исследований и управления реформ. В компетенции администрации реформ «будут находиться макроэкономическое регулирование, определение стратегий средне‑ и долгосрочного развития области, отраслей, крупнейших муниципальных образований».

Также будут созданы центр дерегулирования и устранения административных барьеров, центр цифровизации управленческих процессов. Будет сформирована региональная система блокчейн, которая позволит «быстрее принимать необходимые решения и сократить расходы на управленческий аппарат», говорят региональные власти.