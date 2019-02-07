Платные дороги на Севере – «это лобби нефтяников и газовиков»

Якутск, , 10:18 — REGNUM Закон, который разрешит частным компаниям взимать деньги за проезд по построенными ими на Севере дорогам, принимать нельзя. В этом уверен депутат Госсобрания Якутии Виктор Фёдоров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Совсем с ума посходили! Обустройство Северов — государственная задача! 60% территории РФ — это Север! — возмущён народный избранник. — Это явно отработало лобби нефтяников и газовиков. Такой закон принимать нельзя! Опять всё оплатят северяне! С кого возьмут плату за проезд — с коммерсантов, они с кого — с населения!».

По словам Виктора Фёдорова, он совместно с председателем постоянного комитета по делам Арктики Госсобрания республики Еленой Голомарёвой готовит письмо председателю Госсобрания об организации рабочей группы по касающейся дорог Севера законодательной инициативе. Представители Ил Тумэн намерены вносить поправки в уже принятый в первом чтении Госдумой РФ документ. Помогать в этой борьбе Виктору Фёдорову обещала представитель республики в ГД РФ Галина Данчикова.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ предлагает законодательно закрепить платный проезд для грузовых машин по построенным на условиях ГЧП дорогам, которые не имеют альтернативного проезда. Документ касается только Севера России и уже принят в первом чтении.

Напомним, в Якутии на платной для грузовиков дороге «Сургутнефтегаза» уже неоднократно происходили неприятные инциденты. Так, в 2015 году предприниматель из посёлка Пеледуй Валерий Лейкин в знак протеста против взимания платы за пользование дорогой перекрыл её у КПП «Сургутнефтегаза», стреляя из травматического оружия.

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