Петербургский Политех «подставит плечо» новым вице-губернаторам города

Санкт-Петербург, , 10:09 — REGNUM Ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Андрей Рудской на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным отметил, что сегодня в Смольный пришли люди, которых хорошо знают в университетской среде, и пообещал оказывать им поддержку.

Как сообщили пресс-службе Кремля, на встрече Путина и Рудского 6 февраля обсуждались текущая работа и перспективы развития вуза.

В частности, президент поинтересовался планами Политеха, связанными с развитием в Петербурге научно-образовательного кластера.

«Новая городская команда помогает вам в организации?», — спросил Владимир Путин.

«Они формируются, но у них есть понимание, и пришли люди, которых мы хорошо знаем. (Евгений) Елин — выпускник Политеха, вице-губернатор. Княгинин Владимир Николаевич — известный наш давний друг, человек, который глубоко понимает и высшее образование, он работал в командах по формированию как раз программ развития России», — рассказал Андрей Рудской.

«То есть комфортные для вас условия создаются?», — уточнил глава государства.

«Комфортные с точки зрения понимания целевой функции, куда нам двигаться. Им сейчас сложновато, они только в этапе становления находятся. Но мы им плечо подставим, когда нужно будет», — пообещал ректор Политеха.

«Хорошо, пожалуйста», — отреагировал Владимир Путин.

Президент также поздравил ректора, весь профессорско-преподавательский состав, студентов и аспирантов Политеха с предстоящим 19 февраля юбилеем вуза (120 лет со дня основания) и пожелал успехов.

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Как сообщало ИА REGNUM, вице-губернатор Евгений Елин отвечает в правительстве Санкт-Петербурга за экономическое развитие и стратегическое планирование, управление государственным имуществом, землеустройство и имущественные отношения. Владимир Княгинин отвечает за профессиональное образование и научную политику, а также за взаимодействие с федеральными органами власти и органами власти субъектов Российской Федерации.