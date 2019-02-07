Четверг, 7 Февраля 2019 года
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Партия Непальский Конгресс: правительство разрушает федерализм в стране

Политика

Представитель партии Непальский Конгресс раскритиковал деятельность правительства, возглавляемого Шармой Оли

Катманду, 7 февраля 2019, 13:14 — REGNUM  «Деятельность правительства, возглавляемого премьер-министром Шармой Оли ослабляет федерализм в стране», — заявил журналистам официальный представитель политической партии Непальский Конгресс Гаган Кумар Тхапа.

Он также отметил, что представители правительства пытаются разрушить демократию в стране путем ослабления институтов государственной службы и судебной системы в стране.

По информации непальского новостного агентства «The Himalayan Times», политик также обвинил президента страны в том, что он покупает себе дорогие машины и вертолеты, в то время как подавляющее большинство населения страны не имеет возможность воспользоваться простыми медицинскими услугами.

Представитель Непальского Конгресса отметил, что проблема растущей коррупции в стране и отсутствие успехов в ключевых областях экономики является виной премьер-министра.

Он особо подчеркнул тот факт, что государство не желает прислушиваться к оппозиционным партиям и проводит политику, направленную на разрушение традиций и ценностей населения Непала.

Непальский конгресс — старейшая и влиятельная социал-демократическая партия. Имеет вторую по величине фракцию во Временном законодательном собрании Непала.

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Зарубежная хроника
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