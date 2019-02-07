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Парламент Бангладеш требует доклада о краже валютных резервов

Политика

Парламентская оппозиция потребовала от министра финансов доклада о воровстве валютных резервов страны

Дакка, 7 февраля 2019, 14:02 — REGNUM  Депутат от парламентской оппозиционной партии «Джатья» Муджибул Хак Чунну потребовал от министра финансов Бангладеш доклада о случае воровства валютных резервов страны, произошедшем три года назад. Об этом сообщает информационное агентство «Протхом Ало».

Актуальность требования связана с тем, что в США в данное время проходят слушания по искам Банка Бангладеш к американским и филиппинским банковским организациям, через которые и шел вывод средств. Муджибул Хак Чунну заявил, что этот доклад мог бы объяснить, есть ли в произошедшем вина самого Банка Бангладеш.

Напомним, что в феврале 2016 г. злоумышленники предприняли попытку вывести средства Банка Бангладеш, размещенные в американских банках. Им удалось успешно вывести $101 млн.

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Зарубежная хроника
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