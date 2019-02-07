Четверг, 7 Февраля 2019 года
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Бангладеш и Саудовская Аравия заключат договор о военном сотрудничестве

Политика

Подписание договора назначено на 14 февраля

Дакка, 7 февраля 2019, 13:17 — REGNUM  Командующий вооруженными силами Бангладеш генерал Азиз Ахмед объявил о скором подписании договора о военном сотрудничестве с Саудовской Аравией. Данное заявление было сделано во время открытия нового корпуса посольства страны в Эр-Рияде. Об этом сообщает информационное агентство «Протхом Ало»

Договор будет касаться военно-технического сотрудничества, в частности в сфере военного здравоохранения и участия бангладешских военных в восстановлении районов, оказавшихся под обстрелами со стороны Йемена, где сейчас идет гражданская война. Также в договоре будет оговорено сотрудничество Бангладеш и Саудовской Аравии в сфере борьбы с терроризмом.

Подписание договора назначено на 14 февраля. Саудовская Аравия является важным партнером Бангладеш в регионе.

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Зарубежная хроника
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