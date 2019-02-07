Премьер Бангладеш: суд примет решение о запрете исламистской партии

Дакка, , 15:15 — REGNUM Во время последних парламентских слушаний премьер-министр Бангладеш Хасина Вазед заявила, что необходимо ждать решения суда по запрету партии «Джамаат-е-ислами». Она также выразила надежду на скорейшее завершение дела. Об этом сообщает информационное агентство «Протхом Ало».

Партия «Джамаат-е-ислами» обвиняется в связях с террористическими организациями. На данный момент она лишена регистрации, но не запрещена официально. Ее члены участвовали в всеобщих парламентских выборах, прошедших в декабре 2018 г. в качестве кандидатов от «Националистической партии Бангладеш».

Премьер-министр также обвинила членов партии в жажде власти.

По словам Хасины Вазед, до решения суда о статусе партии нельзя принимать никаких мер.