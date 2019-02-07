Четверг, 7 Февраля 2019 года
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Премьер Бангладеш: суд примет решение о запрете исламистской партии

Политика

По ее словам, суд должен рассмотреть статус партии «Джамаат-е-ислами» и вынести свой вердикт

Дакка, 7 февраля 2019, 15:15 — REGNUM  Во время последних парламентских слушаний премьер-министр Бангладеш Хасина Вазед заявила, что необходимо ждать решения суда по запрету партии «Джамаат-е-ислами». Она также выразила надежду на скорейшее завершение дела. Об этом сообщает информационное агентство «Протхом Ало».

Партия «Джамаат-е-ислами» обвиняется в связях с террористическими организациями. На данный момент она лишена регистрации, но не запрещена официально. Ее члены участвовали в всеобщих парламентских выборах, прошедших в декабре 2018 г. в качестве кандидатов от «Националистической партии Бангладеш».

Премьер-министр также обвинила членов партии в жажде власти.

По словам Хасины Вазед, до решения суда о статусе партии нельзя принимать никаких мер.

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Зарубежная хроника
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