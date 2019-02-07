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Бангладеш ждет помощи Индии в решении кризиса рохинджа

Политика

Министр иностранных дел Бангладеш заявил, что эта гуманитарная катастрофа станет одним из основных вопросов в повестке его первого заграничного визита

Дакка, 7 февраля 2019, 12:22 — REGNUM  Министр иностранных дел Бангладеш Абулкалам Абдул Момен, назначенный на этот пост в начале января 2019 года, заявил, что во время своего визита в Индию, который станет его первой заграничной поездкой, он поставит вопрос о большем участии соседнего государства в деле решения гуманитарного кризиса рохинджа. Об этом сообщает информационное агентство «Протхом Ало».

По мнению министра иностранных дел Бангладеш, быстрое решение вопросов, связанных с решением кризиса рохинджа, укрепит региональную стабильность. Абулкалам Абдул Момен отметил, что тот факт, что Индия стала первой страной, которую он посетит в своем новом статусе, является выражением уважения к дружественному соседнему государству. Он также заявил, что во время его визита будут обсуждаться и другие аспекты двусторонних отношений, в частности пограничные проблемы.

Напомним, что очередной виток кризиса рохинджа пришелся на конец августа 2017 г. По официальным данным, представленным премьер-министром Бангладеш Хасиной Вазед во время ее последнего выступления в Генеральной Ассамблее ООН, в стране находится более миллиона беженцев-рохинджа.

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Зарубежная хроника
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