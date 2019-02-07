Мораторий на продажу украинской земли продлён ещё на год

Киев, , 09:50 — REGNUM Официальное парламентское издание «Голос Украины» опубликовало текст закона №2666-VIII, который устанавливает запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2020 года, сообщил 7 февраля телеканал 112.ua.

Журналисты отметили, что правительство Украины до 1 марта 2019 года разработает и внесёт на рассмотрение Верховной рады законопроект, регулирующий оборот земли.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года запрет на покупку земли на Украине формально перестал действовать. По мнению депутата Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Алексея Мушака, мораторий на продажу земли только ограничивает права жителей Украины, а не предотвращает скупку земли иностранцами.

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