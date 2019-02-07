Кэсонский комплекс может возобновить работу после саммита глав КНДР и США

Сеул, , 15:05 — REGNUM Недавно было объявлено о дате и месте проведения второго саммита лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, но от новой встречи уже ожидают видимых результатов. В частности, бизнесмены надеются на возобновление работы промышленного комплекса в Кэсоне на территории КНДР, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

В кластере расположены производственные предприятия, принадлежащие компаниям из Южной Кореи, однако они простаивают уже почти три года из-за обострения межкорейских отношений. Несмотря на то что в 2018 году произошло значительное улучшение ситуации и активизировались контакты между странами, одной лишь политической воли недостаточно: на Северную Корею в рамках резолюций Совета Безопасности наложены серьезные санкции, фактически полностью ограничивающие любую экономическую деятельность.

Эксперты полагают, что условие о снятии ограничений с промышленного комплекса может стать козырем Дональда Трампа в переговорах с Ким Чен Ыном. Если же сторонам удастся прийти к консенсусу, появится реальный шанс возобновить работу кэсонского кластера.

Ранее 180 бизнесменов из Южной Кореи, владеющие предприятиями в Кэсоне, подавали заявки на посещение КНДР для проведения инспекции объектов. Однако правительство отказало им, сославшись на неподходящие обстоятельства.