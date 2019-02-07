В Саудовской Аравии создано новое ведомство для борьбы с коррупцией

Эр-Рияд, , 12:25 — REGNUM 6 февраля в Королевстве Саудовская Аравия было принято решение учредить специализированное ведомство по борьбе с коррупцией. Как сообщает арабоязычный новостной телеканал Al Arabia, базирующийся в ОАЭ, создание нового органа связано с окончанием кампании по борьбе с коррупцией, начало которой положил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман.

Управление финансовой отчетности также станет частью будущего ведомства, которое будет отслеживать финансовые расхождения в бюджете страны.

Государственный прокурор Сауд Аль-Муджиб отметил, что причиной коррупции не являются действия какой-то отдельной частной компании или представителя государственного сектора — за нее ответственна вся страна. Он добавил, что необходим государственный орган, который будет контролировать взяточничество в стране.