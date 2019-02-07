CNN:Саудовская Аравия и ОАЭ поставляют оружие террористам

Эр-Рияд, , 15:18 — REGNUM Американский телеканал CNN заподозрил Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты в поставке производимого в США оружия террористам. Как сообщает международная телекомпания Al Jazeera со штаб-квартирой в Дохе, арабская коалиция поставляла оружие группировкам, «имеющим отношение к ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ)».

CNN нашел доказательства тому, что американское оружие не раз попадало в руки хуситов, военизированной группировки шиитов-зейдитов, которые воевали против арабской коалиции и официального правительства в Йемене.

Источник добавляет, что ОАЭ и Саудовская Аравия использовали американское оружие в качестве своеобразной «валюты для того, чтобы подкупить ополченцев и представителей местных кланов с целью переманить их на свою сторону». Все это привело к образованию более сложного политического ландшафта в Йемене.