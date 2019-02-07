Четверг, 7 Февраля 2019 года
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Оппозиция в Египте выступила против изменений в конституции

Политика

Оппозиционные партии Египта сформировали коалицию, чтобы общим фронтом выступить против предложенных изменений в конституции страны, по которым президент сможет находиться на своем посту большее количество сроков подряд

Каир, 7 февраля 2019, 09:45 — REGNUM  6 февраля египетские партии, представляющие оппозицию, объединились, чтобы выразить протест против предложенных изменений в конституции. Как сообщает международная телекомпания Al Jazeera со штаб-квартирой в Дохе, ранее было предложено расширить срок полномочий президента до двух шестилетних сроков.

Данная поправка позволит действующему президенту Египта Абдель-Фаттаху аль-Сиси оставаться на посту до 2022 года. Около двух третей от общего числа парламентариев проголосовали за данное изменение, однако для внесения поправки необходимо провести референдум.

Лидер Партии «Достоинства» Абдель-Азиз аль-Хусейни во время пресс-конференции в среду заявил о том, что 11 оппозиционных партий объединились, чтобы выступить против данного нововведения. Оппозиция создала группу «Защитников конституции», которая включает как светские партии, так и партии левого толка.

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Зарубежная хроника
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