Оппозиция в Египте выступила против изменений в конституции

Каир, , 09:45 — REGNUM 6 февраля египетские партии, представляющие оппозицию, объединились, чтобы выразить протест против предложенных изменений в конституции. Как сообщает международная телекомпания Al Jazeera со штаб-квартирой в Дохе, ранее было предложено расширить срок полномочий президента до двух шестилетних сроков.

Данная поправка позволит действующему президенту Египта Абдель-Фаттаху аль-Сиси оставаться на посту до 2022 года. Около двух третей от общего числа парламентариев проголосовали за данное изменение, однако для внесения поправки необходимо провести референдум.

Лидер Партии «Достоинства» Абдель-Азиз аль-Хусейни во время пресс-конференции в среду заявил о том, что 11 оппозиционных партий объединились, чтобы выступить против данного нововведения. Оппозиция создала группу «Защитников конституции», которая включает как светские партии, так и партии левого толка.