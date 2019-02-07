Лидер правящей партии Пакистана арестован по обвинению в мошенничестве

Исламабад, , 12:05 — REGNUM 6 февраля один из главных руководителей правящей партии Пакистана «Движение за справедливость» Алим Хан был арестован Национальным Бюро отчетности (антикоррупционная служба) по обвинению в мошенничестве.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Алим Хан был приглашён в местное отдаление Бюро отчётности в Лахоре (провинция Панджаб) на допрос. В ходе беседы с сотрудниками правопорядка, Алим Хан дал не убедительные, по их мнению, ответы, и был задержан. Сразу после ареста он подал в отставку с поста министра Панджаба по делам местного самоуправления и заявил о своей полной невиновности. Премьер-министр Пакистана Имран Хан, уже поблагодарил однопартийца за этот благородный шаг.

Впервые имя Алима Хана в рамках коррупционных расследований упоминалось в 2016 году, когда были опубликованы знаменитые «Панамские бумаги». Политика обвиняют в сокрытии доходов при помощи офшорных компаний на Британских Виргинских островах. Расследование по делу велось долго и только недавно у полицейских появились конкретные вопросы к панджабскому министру.

Алим Хан стал первым столь солидным лицом из недавно возглавившего страну «Движения за справедливость», оказавшихся в заключении. Партия пришла к власти в июле-августе 2018 под лозунгами борьбы с коррупцией.