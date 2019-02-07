В афганской провинции Урузган уничтожено 18 боевиков

Кабул, , 12:40 — REGNUM Официальные представители 205-го корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что в провинции Урузган (столица провинции — г. Таринкот) в результате операции, проведённой Национальными силами безопасности и обороны Афганистана, было ликвидировано по меньшей мере 18 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания Bakhtar News Agency, Национальные силы безопасности и обороны нанесли авиационный удар по позициям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории уездов Чарчено, Хаз и Дех Рахвуд провинции Урузган, а также в окрестностях столицы провинции города Таринкот.

По словам официальных представителей 205-го корпуса Национальной армии Афганистана, по талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был нанесен авиационный удар, когда они готовились к проведению серии террористических атак. В ходе операции также было уничтожено несколько укреплений группировки.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.