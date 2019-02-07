Черногория признала Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Подгорица, , 09:37 — REGNUM Черногория признала спикера венесуэльского парламента Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел страны.

«Поддерживаем совместное заявление Евросоюза, в котором высказана поддержка … Гуайдо, чтобы он в соответствии с конституцией и в качестве временного президента обеспечил … выборы в Венесуэле», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, США инспирировали попытку государственного переворота в Венесуэле. Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо по звонку из Вашингтона объявил себя исполняющим обязанности президента Боливарианской Республики.

Законно избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро уже объявил главу оппозиционного парламента Гуайдо «марионеткой США» и отказался выполнять ультимативные требования Вашингтона.

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